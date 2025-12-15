В Украине вводится порайонное оповещение воздушных тревог

Воздушная тревога (Фото: Depositphotos)

В Украине ввели новый подход к объявлению воздушных тревог – порайонное оповещение. Система будет действовать по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в тех громадах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев", – рассказала она.

Свириденко отметила, что на первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь Госслужба по чрезвычайным ситуациям вместе с Воздушными силами и ОВА расширили ее по всей стране.

По словам премьер-министра, новый подход существенно сократил продолжительность тревог, что особенно ощутимо в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект зафиксирован в Днепропетровской области, где отдельные громады получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области продолжительность тревог сократилась на 50 дней, в Харьковской – более чем на месяц в некоторых громадах.

"Это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать более стабильно и поддерживать экономическую активность в регионах. Кроме этого, передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8-15 секунд, что повышает оперативность реагирования", – добавила Свириденко.