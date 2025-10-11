В Україні запускають Держсистему евакуації мешканців прифронтових територій
Уряд запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих і прифронтових територій. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, нова система дасть змогу чітко розподілити обов’язки між структурами, відповідальними за евакуацію, а також аналізувати потреби евакуйованих.
"Це допоможе максимально покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання", – наголосила Свириденко.
Вона пояснила, що процес евакуації тепер має чітку координацію:
→ Міністерство розвитку через Координаційний штаб здійснюватиме загальне керівництво;
→ Мінсоцполітики відповідатиме за соціальний супровід і реінтеграцію людей у громадах;
→ ДСНС – за безпеку, оповіщення та технічну частину евакуації;
→ місцеві адміністрації – за організацію збірних пунктів, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку;
→ Національна соціальна сервісна служба – за координацію роботи мультидисциплінарних команд, до яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.
- 4 жовтня Свириденко повідомила, що в кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади буде призначено заступника, відповідального за політику щодо прифронтових регіонів.
