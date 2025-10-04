У міністерствах зʼявиться заступник, який відповідатиме за прифронтові території

Юлія Свириденко (Фото: X-акаунт посадовиці)

У кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади буде призначено заступника, відповідального за політику щодо прифронтових регіонів. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення стосується всіх міністерств, а також Держспецзв’язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) і Фонду державного майна.

Свириденко наголосила, що прифронтові території залишаються одним із ключових напрямів роботи уряду, адже до прифронтових належать дев’ять областей.

Також буде активізовано роботу Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться або велися бойові дії та вони є тимчасово окуповані Росією.