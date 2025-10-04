У міністерствах зʼявиться заступник, який відповідатиме за прифронтові території
У кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади буде призначено заступника, відповідального за політику щодо прифронтових регіонів. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, це рішення стосується всіх міністерств, а також Держспецзв’язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) і Фонду державного майна.
Свириденко наголосила, що прифронтові території залишаються одним із ключових напрямів роботи уряду, адже до прифронтових належать дев’ять областей.
Також буде активізовано роботу Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться або велися бойові дії та вони є тимчасово окуповані Росією.
- Куп'янськ станом на 28 вересня перебував під контролем ЗСУ, до міста обмежили в'їзд для боротьби з диверсантами. Там лишаються приблизно 870 мешканців, однак гуманітарну допомогу туди вже не завозять, бо це небезпечно.
- Краматорськ перебуває під постійними обстрілами. 11 вересня ворог атакував рятувальників, які гасили пожежу, а 15 вересня росіяни скинули на місто три авіабомби.
- По Старокостянтинову РФ намагалася бити "Кинджалами" на початку серпня, пошкоджено дорогу.
- Станом на 11 вересня потреби в евакуації Сум не було, переселенці з області переїздять до міста, повідомив LIGA.net в.о. міського голови Артем Кобзар.
