В министерствах появится заместитель, который будет отвечать за прифронтовые территории
В каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти будет назначен заместитель, ответственный за политику в отношении прифронтовых регионов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, это решение касается всех министерств, а также Госспецсвязи, Государственной инспекции ядерного регулирования, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и Фонда государственного имущества.
Свириденко отметила, что прифронтовые территории остаются одним из ключевых направлений работы правительства, ведь к прифронтовым относятся девять областей.
Также будет активизирована работа Координационного центра по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся или велись боевые действия и они временно оккупированы Россией.
- Купянск по состоянию на 28 сентября находился под контролем ВСУ, в город ограничили въезд для борьбы с диверсантами. Там остаются примерно 870 жителей, однако гуманитарную помощь туда уже не завозят, потому что это опасно.
- Краматорск находится под постоянными обстрелами. 11 сентября враг атаковал спасателей, которые тушили пожар, а 15 сентября россияне сбросили на город три авиабомбы.
- По Староконстантинову РФ пыталась бить "Кинжалами" в начале августа, повреждена дорога.
- По состоянию на 11 сентября необходимости в эвакуации Сум не было, переселенцы из области переезжают в город, сообщил LIGA.net и.о. городского головы Артем Кобзарь.
