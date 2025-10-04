В министерствах появится заместитель, который будет отвечать за прифронтовые территории

Юлия Свириденко (Фото: X-аккаунт чиновницы)

В каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти будет назначен заместитель, ответственный за политику в отношении прифронтовых регионов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, это решение касается всех министерств, а также Госспецсвязи, Государственной инспекции ядерного регулирования, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и Фонда государственного имущества.

Свириденко отметила, что прифронтовые территории остаются одним из ключевых направлений работы правительства, ведь к прифронтовым относятся девять областей.

Также будет активизирована работа Координационного центра по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся или велись боевые действия и они временно оккупированы Россией.