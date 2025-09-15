РФ ударила тремя авиабомбами по центру Краматорска. Есть девять раненых

Последствия удара (Фото: t.me/kramatorsk_rada)

Россия около 23:10 14 сентября ударила тремя управляемыми авиабомбами по центру Краматорска. В результате атаки пострадали девять человек, сообщает Краматорский городской совет.

Россияне атаковали тремя авиационными фугасными бомбами ФАБ-250, оснащенными унифицированным модулем планирования и корректировки (УМПК).

Всем пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь.