РФ ударила тремя авиабомбами по центру Краматорска. Есть девять раненых
Россия около 23:10 14 сентября ударила тремя управляемыми авиабомбами по центру Краматорска. В результате атаки пострадали девять человек, сообщает Краматорский городской совет.
Россияне атаковали тремя авиационными фугасными бомбами ФАБ-250, оснащенными унифицированным модулем планирования и корректировки (УМПК).
Всем пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь.
- 31 июля россияне ударили управляемой авиабомбой по пятиэтажке. В результате удара погибли семь человек, также повреждены по меньшей мере 30 домов и 13 автомобилей.
- 11 сентября российская армия ударила по Краматорску дронами. Под повторным обстрелом оказались спасатели.
