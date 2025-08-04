В Краматорске из-под завалов достали тело шестой погибшей из-за атаки 31 июля
В Краматорске до шести возросло количество погибших из-за вражеского удара управляемой авиабомбой по пятиэтажке 31 июля. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Из-под завалов дома спасатели достали тело еще одной жертвы – девушки 2004 года рождения, сообщили в Краматорском городском совете. Количество раненых по состоянию на 4 августа составляет 11 человек.
На месте разрушенного дома продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами находятся еще четыре человека.
- Враг ударил по многоэтажке днем 31 июля. Сразу было известно об одном погибшем и 11 раненых. Также повреждены по меньшей мере 30 домов и 13 автомобилей.
- 1 августа стало известно, что количество жертв возросло до трех человек – одна из раненых умерла в больнице.
- 3 августа сообщалось уже о пяти жертвах – спасатели достали сразу два тела.
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