В Краматорске из-под завалов достали тело шестой погибшей из-за атаки 31 июля

Под руинами дома находятся еще четыре человека, продолжается поисковая операция

Разрушенный дом (Фото: t.me/VadymFilashkin)

В Краматорске до шести возросло количество погибших из-за вражеского удара управляемой авиабомбой по пятиэтажке 31 июля. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Из-под завалов дома спасатели достали тело еще одной жертвы – девушки 2004 года рождения, сообщили в Краматорском городском совете. Количество раненых по состоянию на 4 августа составляет 11 человек.

На месте разрушенного дома продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами находятся еще четыре человека.