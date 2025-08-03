Количество погибших от российского удара по Краматорску увеличилось до пяти

По имеющимся данным, еще пять человек находятся под завалами

Фото: Telegram Вадима Филашкина

До пяти человек увеличилось количество погибших из-за российского удара по пятиэтажке в Краматорске Донецкой области 31 июля. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Вадим Филашкин.

"Количество жертв в Краматорске достигло пять погибших и 11 раненых. Еще двух жертв обстрела центра города спасатели достали из-под руин разрушенной многоэтажки", – написал он.

По имеющимся данным, под завалами находятся еще пять человек.

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина