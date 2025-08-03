Количество погибших от российского удара по Краматорску увеличилось до пяти
До пяти человек увеличилось количество погибших из-за российского удара по пятиэтажке в Краматорске Донецкой области 31 июля. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Вадим Филашкин.
"Количество жертв в Краматорске достигло пять погибших и 11 раненых. Еще двух жертв обстрела центра города спасатели достали из-под руин разрушенной многоэтажки", – написал он.
По имеющимся данным, под завалами находятся еще пять человек.
- Оккупанты нанесли удар по пятиэтажке в Краматорске днем 31 июля, применив управляемую авиабомбу.
- Перед этим, 22 июля, враг также атаковал КАБом многоэтажку в городе, в результате чего погиб ребенок.
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