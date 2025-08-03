Кількість загиблих від російського удару по Краматорську 31 липня збільшилась до п'яти

Рятувальники дістали з-під руїн ще двох жертв атаки окупантів

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

До п'яти людей збільшилась кількість загиблих через російський удар по п'ятиповерхівці у Краматорську на Донеччині 31 липня. Про це повідомив керівник обладміністрації Вадим Філашкін.

"Кількість жертв у Краматорську сягнула п'ятьох загиблих і 11 поранених. Ще двох жертв обстрілу середмістя рятувальники дістали з-під руїн зруйнованої багатоповерхівки", – написав він.

За наявними даними, під завалами перебувають ще п'ять людей.

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Фото: Telegram Вадима Філашкіна