Кількість загиблих від російського удару по Краматорську 31 липня збільшилась до п'яти
До п'яти людей збільшилась кількість загиблих через російський удар по п'ятиповерхівці у Краматорську на Донеччині 31 липня. Про це повідомив керівник обладміністрації Вадим Філашкін.
"Кількість жертв у Краматорську сягнула п'ятьох загиблих і 11 поранених. Ще двох жертв обстрілу середмістя рятувальники дістали з-під руїн зруйнованої багатоповерхівки", – написав він.
За наявними даними, під завалами перебувають ще п'ять людей.
- Окупанти завдали удару по п'ятиповерхівці у Краматорську вдень 31 липня, застосувавши керовану авіабомбу.
- Перед цим, 22 липня, ворог також атакував КАБом багатоповерхівку в місті, внаслідок чого загинула дитина.
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