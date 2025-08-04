У Краматорську з-під завалів дістали тіло шостої загиблої через атаку 31 липня

Під руїнами будинку перебувають ще чотири людини, триває пошукова операція

Зруйнований будинок (Фото: t.me/VadymFilashkin)

У Краматорську до шести зросла кількість загиблих через ворожий удар керованою авіабомбою по п'ятиповерхівці 31 липня. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло ще однієї жертви – дівчини 2004 року народження, повідомили в Краматорській міській раді. Кількість поранених станом на 4 серпня становить 11 осіб.

На місці зруйнованого будинку триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами перебувають ще чотири людини.