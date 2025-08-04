У Краматорську з-під завалів дістали тіло шостої загиблої через атаку 31 липня
У Краматорську до шести зросла кількість загиблих через ворожий удар керованою авіабомбою по п'ятиповерхівці 31 липня. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло ще однієї жертви – дівчини 2004 року народження, повідомили в Краматорській міській раді. Кількість поранених станом на 4 серпня становить 11 осіб.
На місці зруйнованого будинку триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами перебувають ще чотири людини.
- Ворог вдарив по багатоповерхівці вдень 31 липня. Одразу було відомо про одного загиблого та 11 поранених. Також пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автівок.
- 1 серпня стало відомо, що кількість жертв зросла до трьох осіб – одна з поранених померла в лікарні.
- 3 серпня повідомлялося вже про п'ять жертв – рятувальники дістали одразу два тіла.
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