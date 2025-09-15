РФ ударила трьома авіабомбами по центру Краматорська. Є девʼять поранених
Наслідки удару (Фото: t.me/kramatorsk_rada)

Росія близько 23:10 14 вересня вдарила трьома керованими авіабомбами по центру Краматорська. Внаслідок атаки постраждало девʼять людей, повідомляє Краматорська міська рада.

Росіяни атакували трьома авіаційними фугасними бомбами ФАБ-250, оснащеними уніфікованим модулем планерування й коригування (УМПК).

Усім потерпілим вже надають необхідну медичну допомогу.

Фото: t.me/kramatorsk_rada
