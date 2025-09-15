РФ ударила трьома авіабомбами по центру Краматорська. Є девʼять поранених
Росія близько 23:10 14 вересня вдарила трьома керованими авіабомбами по центру Краматорська. Внаслідок атаки постраждало девʼять людей, повідомляє Краматорська міська рада.
Росіяни атакували трьома авіаційними фугасними бомбами ФАБ-250, оснащеними уніфікованим модулем планерування й коригування (УМПК).
Усім потерпілим вже надають необхідну медичну допомогу.
- 31 липня росіяни вдарили керованою авіабомбою по п'ятиповерхівці. Внаслідок удару загинуло семеро людей, також пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автівок.
- 11 вересня російська армія вдарила по Краматорську дронами. Під повторним обстрілом опинилися рятувальники.
