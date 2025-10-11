В Украине запускают Госсистему эвакуации жителей прифронтовых территорий

Юлия Свириденко (Фото: X-аккаунт чиновницы)

Правительство вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с временно оккупированных и прифронтовых территорий. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, новая система позволит четко распределить обязанности между структурами, ответственными за эвакуацию, а также анализировать потребности эвакуированных.

"Это поможет максимально улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания", – отметила Свириденко.

Она пояснила, что процесс эвакуации теперь имеет четкую координацию:

→ Министерство развития через Координационный штаб будет осуществлять общее руководство;

→ Минсоцполитики будет отвечать за социальное сопровождение и реинтеграцию людей в общинах;

→ ГСЧС – за безопасность, оповещение и техническую часть эвакуации;

→ местные администрации – за организацию сборных пунктов, регистрацию, транспортировку и бытовую поддержку;

→ Национальная социальная сервисная служба – за координацию работы мультидисциплинарных команд, в которые входят социальные работники, психологи, юристы и медики.