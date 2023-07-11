ВАКС продовжив арешт ексголові Верховного Суду

11 липня Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу ексглаві Верховного Суду Всеволоду Князєву. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Як зазначається, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, та продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн колишньому голові Верховного Суду.

Термін дії запобіжного заходу Князєву продовжено до 8 вересня 2023 року.

Повідомляється, що у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов'язків.

15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ повідомили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.

16 травня ексглаві Суду Князєву повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

26 травня у Верховному Суді обрано нового главу замість Князєва.

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