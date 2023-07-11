RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ВАКС продовжив арешт ексголові Верховного Суду

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 17:56
ВАКС продовжив арешт ексголові Верховного Суду - Фото
Всеволод Князєв (Фото: Facebook)

11 липня Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу ексглаві Верховного Суду Всеволоду Князєву. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як зазначається, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, та продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн колишньому голові Верховного Суду.

Термін дії запобіжного заходу Князєву продовжено до 8 вересня 2023 року.

Повідомляється, що у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов'язків.

  • 15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ повідомили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.
  • 16 травня ексглаві Суду Князєву повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.
  • 26 травня у Верховному Суді обрано нового главу замість Князєва.

Читайте також: Ексглава Верховного Суду Князєв заявив, що гроші у нього вдома "залишили друзі"

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
корупціяВАКСВерховний судВсеволод Князєв
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 