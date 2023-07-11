ВАКС продлил арест экс-главе Верховного Суда

11 июля Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Как отмечается, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, и продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн бывшему главе Верховного Суда.

Срок действия меры пресечения Князеву продлен до 8 сентября 2023 года.

Сообщается, что в случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.

16 мая экс-главе Суда Князеву сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

26 мая в Верховном Суде избран новый глава вместо Князева.

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