"Велика сімка" готова розглянути використання всіх заморожених російських коштів
Держави "Великої сімки" (G7) готові розглянути можливість використання всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні та припинення війни. Про це йдеться в спільній заяві міністрів фінансів країн G7.
"Ми й далі співпрацюватимемо у розробці широкого спектру варіантів фінансування для підтримки України, включно з потенційним використанням повної вартості російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях до сплати репарацій Росією, для припинення війни та забезпечення справедливого й тривалого миру в Україні", – йдеться в заяві.
Міністри зазначили, що й надалі підтримуватимуть України у впровадженні реформ, боротьбі з корупцією та покращенні управління, зокрема в секторі державних підприємств. У разі провалу мирних переговорів щодо України країни "Великої сімки" готові посилити тиск на Росію.
"Ми погодилися з важливістю збереження України на першому місці в порядку денному G7 під час майбутнього головування Франції у G7", – підсумували міністри.
- 5 грудня Bloomberg писав, що США закликали країни Євросоюзу не підтримувати використання заморожених активів РФ для "репараційного кредиту" Україні.
- Сім країн Євросоюзу вважають, що швидке ухвалення рішення про "репараційний кредит" для України коштом заморожених активів РФ поставить Київ у кращу переговорну позицію щодо мирної угоди з Москвою.
- Європейський Союз готує гарантії на 210 млрд євро для кредиту Україні, водночас Німеччина може взяти на себе найбільше – до 52 млрд євро.
