"Велика сімка" готова розглянути використання всіх заморожених російських коштів

Велика сімка (Фото: Depositphotos)

Держави "Великої сімки" (G7) готові розглянути можливість використання всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні та припинення війни. Про це йдеться в спільній заяві міністрів фінансів країн G7.

"Ми й далі співпрацюватимемо у розробці широкого спектру варіантів фінансування для підтримки України, включно з потенційним використанням повної вартості російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях до сплати репарацій Росією, для припинення війни та забезпечення справедливого й тривалого миру в Україні", – йдеться в заяві.

Міністри зазначили, що й надалі підтримуватимуть України у впровадженні реформ, боротьбі з корупцією та покращенні управління, зокрема в секторі державних підприємств. У разі провалу мирних переговорів щодо України країни "Великої сімки" готові посилити тиск на Росію.

"Ми погодилися з важливістю збереження України на першому місці в порядку денному G7 під час майбутнього головування Франції у G7", – підсумували міністри.