"Большая семерка" готова рассмотреть конфискацию всех замороженных российских средств
Государства "Большой семерки" (G7) готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских активов ради достижения справедливого мира в Украине и прекращения войны. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов стран G7.
"Мы будем продолжать сотрудничать над разработкой широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях до уплаты репараций Россией, для прекращения войны и обеспечения справедливого и прочного мира в Украине", – говорится в заявлении.
Министры отметили о продолжении поддержки Украины по внедрению реформ, борьбы с коррупцией и улучшения управления, в частности в секторе государственных предприятий. В случае провала мирных переговоров по Украине страны "Большой семерки" готовы усилить давление на Россию.
"Мы согласились с важностью сохранения Украины на первом месте в повестке дня G7 во время будущего председательства Франции в G7", – подытожили министры.
- 5 декабря Bloomberg писал, что США призвали страны Евросоюза не поддерживать использование замороженных активов РФ для "репарационного кредита" Украине.
- Семь стран Евросоюза считают, что быстрое принятие решения о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных активов РФ поставит Киев в лучшую переговорную позицию по мирному соглашению с Москвой.
- Европейский Союз готовит гарантии на €210 млрд для кредита Украине, при этом Германия может взять на себя больше всего – до €52 млрд.
