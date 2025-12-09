"Большая семерка" готова рассмотреть конфискацию всех замороженных российских средств

Страны "Большой семерки" готовы усилить давление на Россию в случае провала мирных переговоров по Украине

Государства "Большой семерки" (G7) готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских активов ради достижения справедливого мира в Украине и прекращения войны. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов стран G7.

"Мы будем продолжать сотрудничать над разработкой широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях до уплаты репараций Россией, для прекращения войны и обеспечения справедливого и прочного мира в Украине", – говорится в заявлении.

Министры отметили о продолжении поддержки Украины по внедрению реформ, борьбы с коррупцией и улучшения управления, в частности в секторе государственных предприятий. В случае провала мирных переговоров по Украине страны "Большой семерки" готовы усилить давление на Россию.

"Мы согласились с важностью сохранения Украины на первом месте в повестке дня G7 во время будущего председательства Франции в G7", – подытожили министры.