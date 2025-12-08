Politico: ЕС готовит гарантии на €210 млрд для кредита Украине, лидирует Германия – €52 млрд

Евро (Фото: Depisitphotos)

Европейский Союз должен отдельно обеспечить миллиардные гарантии для кредита Украине на сумму до €210 млрд за счет замороженных российских активов. Германия может взять на себя до €52 млрд, сообщило Politico со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении медиа.

На прошлой неделе Европейская комиссия представила дипломатам суммы после объявления о репарационном кредите Украине на €165 млрд. Он должен опираться на денежную стоимость замороженных российских активов.

Гарантии, которые будут распределены пропорционально между странами ЕС, необходимы для получения одобрения кредита премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Политик выступает против использования суверенных российских активов из-за риска того, что страна может быть ответственной за возврат средств Москве.

Около €185 млрд замороженных российских активов находятся под управлением брюссельского депозитария Euroclear. Еще €25 млрд размещены на частных банковских счетах в разных странах ЕС.

Общие суммы выплат для каждого участника могут возрасти в случае неприсоединения к инициативе некоторых стран, в частности, Венгрии. Вместе с тем, некоторые страны, не входящие в ЕС, по желанию также могут взять на себя часть гарантий. В частности, Норвегия рассматривалась как возможный участник, пока министр финансов Йенс Столтенберг дистанцировал Осло от этой идеи.

Во время встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с де Вевером в Брюсселе немецкий лидер заверил, что Берлин даст 25% гарантий. Это самая большая доля среди всех стран. По его словам, опасения Бельгии относительно использования замороженных российских активов должны быть учтены так, чтобы все государства ЕС несли одинаковые риски.

"Особое беспокойство Бельгии по вопросу о том, как использовать замороженные российские активы, является неоспоримым и должно быть обеспечено любым возможным решением так, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск", – отметил Мерц.

В материале также указано, что предложенный репарационный кредит предусматривает €115 млрд на поддержку оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, €50 млрд – на бюджетные нужды, а еще €45 млрд – на погашение прошлогоднего кредита G7. Выплаты Еврокомиссия предлагает осуществлять шестью траншами в течение года.

Также предусматриваются механизмы контроля. Среди них – проверка контрактов и планов расходов, а также детализация финансовых потребностей Украины для отслеживания движения средств.