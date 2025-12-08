Politico: ЄС готує гарантії на €210 млрд для кредиту Україні, лідирує Німеччина – €52 млрд

Суми виплат кожної країни можуть зростати в разі неприєднання до ініціативи деяких учасників

Євро (Фото: Depisitphotos)

Європейський Союз має окремо забезпечити мільярдні гарантії для кредиту Україні на суму до €210 млрд коштом заморожених російських активів. Німеччина може взяти на себе до €52 млрд, повідомило Politico з посиланням на документи, що опинилися в розпорядженні медіа.

Минулого тижня Європейська комісія представила дипломатам суми після оголошення про репараційний кредит Україні на €165 млрд. Він має спиратися на грошову вартість заморожених російських активів.

Гарантії, що будуть розподілені пропорційно між країнами ЄС, необхідні для отримання схвалення кредиту прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Політик виступає проти використання суверенних російських активів через ризик того, що країна може бути відповідальною за повернення коштів Москві.

Близько €185 млрд заморожених російських активів перебувають під управлінням брюссельського депозитарію Euroclear. Ще €25 млрд розміщені на приватних банківських рахунках у різних країнах ЄС.

Загальні суми виплат для кожного учасника можуть зрости в разі неприєднання до ініціативи деяких країн, зокрема, Угорщини. Разом з тим, деякі країни, що не входять до ЄС, за бажанням також можуть узяти на себе частину гарантій. Зокрема, Норвегія розглядалася як можливий учасник, доки міністр фінансів Єнс Столтенберг дистанціював Осло від цієї ідеї.

Під час зустрічі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з де Вевером у Брюсселі німецький лідер запевнив, що Берлін дає 25% гарантій. Це найбільша частка серед усіх країн. За його словами, побоювання Бельгії щодо використання заморожених російських активів мають бути враховані так, щоб усі держави ЄС несли однакові ризики.

"Особливе занепокоєння Бельгії щодо питання про те, як використовувати заморожені російські активи, є незаперечним і має бути розв'язане будь-яким можливим рішенням так, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик", – зазначив Мерц.

У матеріалі також зазначено, що запропонований репараційний кредит передбачає €115 млрд на підтримку оборонної промисловості України протягом п’яти років, €50 млрд – на бюджетні потреби, а ще €45 млрд – на погашення торішнього кредиту G7. Виплати Єврокомісія пропонує здійснювати шістьма траншами протягом року.

Також передбачаються механізми контролю. Серед них – перевірка контрактів і планів витрат, а також деталізація фінансових потреб України для відстеження руху коштів.