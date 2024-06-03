Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила план допомоги Україні на $5,6 млрд

Прапор Швейцарії (Ілюстративне фото: EPA)

3 червня верхня палата парламенту Швейцарії відхилила ініціативу, яка передбачала виділення на допомогу Україні 5 млрд швейцарських франків, що еквівалентно $5,6 млрд. Про це повідомило видання Reuters.

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За інформацією видання, під час розгляду пакета на $16,9 млрд ($11,3 млрд на фінансування збройних сил Швейцарії та $5,6 млрд на допомогу Україні) 28 парламентарів проголосували "проти" і лише 15 – "за".

Одними з головних противників ініціативи стали праві члени верхньої палати парламенту. За їхніми словами, пакет нібито порушує так зване положення про "боргові гальма" Швейцарії, зазначили журналісти.

Reuters нагадало, що у квітні цей пакет допомоги підтримав комітет парламенту Швейцарії. Він мав стати вкладом у безпеку Швейцарії та миру в Європі у зв'язку з російською агресією. Кошти планували передати Україні на відновлення зруйнованої інфраструктури.

ДОВІДКА. Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни й проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика призначена для "забезпечення зовнішньої безпеки та підтримання миру". Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі — вона не брала участі у війнах, відколи її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.

Швейцарія є нейтральною країною. Вона не надає Україні військової допомоги, а також забороняє іншим країнам передавати ЗСУ зброю швейцарського виробництва.

Водночас Швейцарія організовує Саміт миру, участь в якому підтвердили вже понад 100 держав.

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