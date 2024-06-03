Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила план помощи Украине на $5,6 млрд

Флаг Швейцарии (Иллюстративное фото: EPA)

3 июня верхняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу, которая предусматривала выделение на помощь Украине 5 млрд швейцарских франков, что эквивалентно $5,6 млрд. Об этом сообщило издание Reuters.

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По информации издания, при рассмотрении пакета на $16,9 млрд ($11,3 млрд на финансирование вооруженных сил Швейцарии и $5,6 млрд на помощь Украине) 28 парламентариев проголосовали "против" и только 15 – "за".

Одними из основных противников инициативы стали правые члены верхней палаты парламента. По их словам, пакет якобы нарушает так называемое положение о "долговых тормозах" Швейцарии, отметили журналисты.

Reuters напомнило, что в апреле этот пакет помощи был поддержан комитетом парламента Швейцарии. Он должен был стать вкладом в безопасность Швейцарии и мира в Европе в связи с российской агрессией. Средства планировали передать Украине на восстановление разрушенной инфраструктуры.

СПРАВКА. Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет старейшую политику военного нейтралитета в мире — она не участвовала в войнах с тех пор как ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.

Швейцария является нейтральной страной. Она не оказывает Украине военную помощь, а также запрещает другим странам передавать ВСУ оружие швейцарского производства.

В то же время Швейцария организует Саммит мира, участие в котором подтвердили уже более 100 государств.

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