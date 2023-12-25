Війна буде довгою, Росія створила невпевненість у всьому світі — голова Міноборони Фінляндії
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен попередив, що війна РФ проти України продовжуватиметься довго. Про це він сказав у різдвяному зверненні до фінських миротворців, цитує його Yle.
За його словами, в Україні триває війна за майбутнє усієї Європи.
"Швидкого завершення конфлікту в Україні, схоже, не буде", – сказав Кайкконен.
Він зазначив, що агресивна політика Росії створила почуття незахищеності та невпевненості в Європі, а також, побічно, у всьому світі.
"У нас є болючі докази того, що більша держава може почуватися так, ніби має право втручатися у вибір свого меншого сусіда і бути готовою використовувати військові сили для досягнення своїх власних цілей", – заявив глава відомства.
- Фінляндія вступила до НАТО 4 квітня 2023 року у відповідь на вторгнення Росії до України у 2022 році. 18 грудня Фінляндія та США підписали угоду про значне розширення оборонної співпраці.
- У 2022 році на Мадридському саміті НАТО учасники домовилися збільшити вклади в Альянс у відповідь на загрози безпеці, спричинені агресивною війною Росії проти України.
- 28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. Вступ Швеції протягом півтора року блокують Угорщина та Туреччина.
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