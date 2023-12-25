Війна буде довгою, Росія створила невпевненість у всьому світі — голова Міноборони Фінляндії

Кайкконен упевнений, що швидкого завершення війни Росії проти України очікувати не доводиться

Антті Кайкконен (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен попередив, що війна РФ проти України продовжуватиметься довго. Про це він сказав у різдвяному зверненні до фінських миротворців, цитує його Yle.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, в Україні триває війна за майбутнє усієї Європи.

"Швидкого завершення конфлікту в Україні, схоже, не буде", – сказав Кайкконен.

Він зазначив, що агресивна політика Росії створила почуття незахищеності та невпевненості в Європі, а також, побічно, у всьому світі.

"У нас є болючі докази того, що більша держава може почуватися так, ніби має право втручатися у вибір свого меншого сусіда і бути готовою використовувати військові сили для досягнення своїх власних цілей", – заявив глава відомства.

Фінляндія вступила до НАТО 4 квітня 2023 року у відповідь на вторгнення Росії до України у 2022 році. 18 грудня Фінляндія та США підписали угоду про значне розширення оборонної співпраці.

У 2022 році на Мадридському саміті НАТО учасники домовилися збільшити вклади в Альянс у відповідь на загрози безпеці, спричинені агресивною війною Росії проти України.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. Вступ Швеції протягом півтора року блокують Угорщина та Туреччина.

Читайте також: Як РФ хотіла зірвати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Yle отримало доповідь розвідки