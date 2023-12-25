Война будет долгой, Россия создала неуверенность во всем мире — глава Минобороны Финляндии

Хаккянен уверен, что быстрого завершения войны России против Украины ожидать не приходится

Антти Хаккянен (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен предупредил, что война РФ против Украины будет продолжаться долго. Об этом он сказал в рождественском обращении к финским миротворцам, цитирует его Yle.

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По его словам, в Украине ведется война за будущее всей Европы.

"Быстрого завершения конфликта в Украине, похоже, не будет", — сказал Хаккянен.

Он отметил, что агрессивная политика России создала чувство незащищенности и неуверенности в Европе а также, косвенно, во всем мире.

"У нас есть болезненные доказательства того, что более крупное государство может чувствовать себя вправе вмешиваться в выбор своего меньшего соседа и быть готовым использовать военные силы. силы для достижения своих собственных целей", — заявил глава ведомства.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года в ответ на вторжение России в Украину в 2022 году. 18 декабря Финляндия и США подписали соглашение о значительном расширении оборонного сотрудничества.

В 2022 году на Мадридском саммите НАТО участники договорились увеличить вклады в Альянс в ответ на угрозы безопасности, вызванные агрессивной войной России против Украины.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса. Вступление Швеции в течение уже полутора лет блокируют Венгрия и Турция.

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