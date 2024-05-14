Військовий аналітик Самусь: У Росії є ознаки росту конкуренції за більший доступ до влади

Він зазначив, що після всіх ротацій у російському уряді будуть два віцепрем’єри: син Патрушева Дмитро та креатура Чемезова – Денис Мантуров

Микола Патрушев і Володимир Путін (Фото: EPA)

Зараз є ознаки росту конкуренції за більший доступ до влади й ресурсів між двома групами впливу в Росії. Про це розповів LIGA.net директор New Geopolitics Research Network, військовий аналітик Михайло Самусь.

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За його словами, перший – це Микола Патрушев і силові органи, а другий – гендиректор корпорації Ростех Віктор Чемезов, російський ВПК і олігархи.

Він зазначив, що після всіх ротацій у російському уряді будуть два віцепрем’єри: син Патрушева Дмитро та креатура Чемезова – Денис Мантуров. Через них обидві групи будуть протискувати свої інтереси.

"Шойгу досі тримався на посту завдяки особистим контактам з Путіним. Останнім часом викрили його масштабні корупційні схеми, заарештували заступника Тимура Іванова. Відтоді стало зрозуміло, що він більше не може бути на посаді – заслали в Радбез, у заповідник для мамонтів, які нічого не вирішують", – додав Самусь.

12 травня Путін подав кандидатуру Бєлоусова, який обіймав посаду першого віцепрем'єра. Своєю чергою кремлівський диктатор вирішив зробити Шойгу секретарем Ради безпеки РФ (цю посаду до нього обіймав Микола Патрушев, якого звільнили "у зв'язку з переходом на іншу роботу". – Ред.).

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його майбутній російський "колега" є черговою маріонеткою Путіна.

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