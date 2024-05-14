Военный аналитик Самусь: В РФ есть признаки роста конкуренции за больший доступ к власти

Он отметил, что после всех ротаций в российском правительстве будут два вице-премьера: сын Патрушева Дмитрий и креатура Чемезова – Денис Мантуров

Николай Патрушев и Владимир Путин (Фото: EPA)

Есть признаки роста конкуренции за больший доступ к власти и ресурсам между двумя группами влияния в России. Об этом рассказал LIGA.net директор New Geopolitics Research Network, военный аналитик Михаил Самусь.

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По его словам, первый – это Николай Патрушев и силовые органы, а второй – гендиректор корпорации Ростех Виктор Чемезов, российский ВПК и олигархи.

Он отметил, что после всех ротаций в российском правительстве будут два вице-премьера: сын Патрушева Дмитрий и креатура Чемезова – Денис Мантуров. Через них обе группы будут продавливаться свои интересы.

"Шойгу до сих пор держался на посту благодаря личным контактам с Путиным. В последнее время разоблачили его масштабные коррупционные схемы, арестовали заместителя Тимура Иванова. С тех пор стало понятно, что он больше не может быть в должности – сослали в Совбез, в заповедник для мамонтов, которые ничего не решают", – добавил Самусь.

12 мая Путин подал кандидатуру Белоусова, занимавшего должность первого вице-премьера. В свою очередь кремлевский диктатор решил сделать Шойгу секретарем Совета безопасности РФ (эту должность до него занимал Николай Патрушев, которого уволили "в связи с переходом на другую работу". – Ред.).

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его будущий российский "коллега" является очередной марионеткой Путина.

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