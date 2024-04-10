"Військовий асистент". Міноборони запускає платформу для спрощення подання документів

Український військовий (Фото: 93 ОМБр Холодний яр)

Міністерство оборони запускає онлайн-платформу "Військовий асистент", яка спрямована на спрощення подання офіційних документів військовослужбовцями. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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"Наша мета – зробити процес подання документів максимально простим та ефективним", – заявив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

В оборонному відомстві зазначили, що на онлайн-платформі оприлюднено понад 80 стандартизованих шаблонів у форматах doc, docx і pdf для різноманітних ситуацій.

Зокрема, на платформі представлені зразки рапортів на відпустку, на надання грошової допомоги для розв'язання соціально-побутових питань, на виплату додаткової грошової винагороди, на звільнення з військової служби (за станом здоров’я, за сімейними обставинами, за доглядом за особою з інвалідністю).

"Шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок із затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових", – наголосили в Міноборони.

Також у відомстві заявили, що ресурс працює на всіх типах пристроїв. Він буде постійно оновлюватися, щоб відповідати актуальним потребам.

2 квітня Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

4 квітня в Міноборони заявили, що електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації, або побачити дані про себе, що містяться в реєстрі, не звертаючись до ТЦК.

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