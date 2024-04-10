"Военный ассистент". Минобороны запускает платформу для упрощения подачи документов

Украинский военный (Фото: 93 ОМБр Холодный яр)

Министерство обороны запускает онлайн-платформу "Военный ассистент", направленную на упрощение подачи официальных документов военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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"Наша цель – сделать процесс подачи документов максимально простым и эффективным", – заявил заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

В оборонном ведомстве отметили, что на онлайн-платформе обнародовано более 80 стандартизированных шаблонов в форматах doc, docx и pdf для различных ситуаций.

В частности, на платформе представлены образцы рапортов на отпуск, на предоставление денежной помощи для решения социально-бытовых вопросов, на выплату дополнительного денежного вознаграждения, на увольнение с военной службы (по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по уходу за лицом с инвалидностью).

"Шаблоны разработаны с целью минимизации ошибок и снижения задержек с утверждением документов, а также для обеспечения эффективной защиты прав военных", – отметили в Минобороны.

Также в ведомстве заявили, что ресурс работает на всех типах устройств. Он будет постоянно обновляться, чтобы отвечать актуальным потребностям.

2 апреля Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

4 апреля в Минобороны заявили, что электронный кабинет позволит военнообязанным предоставить свои данные в любой удобной для них локации, или увидеть данные о себе, содержащиеся в реестре, не обращаясь к ТЦК.

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