Наришкін через ЗМІ лякає росіян "брудною бомбою" ЗСУ. Кулеба пояснив світу, що відбувається
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирішив вкотре нагадати іноземним союзникам та решті світу, що нові заяви російських окупантів про нібито наміри України створити радіологічну зброю – це вигадка для підриву її підтримки міжнародною спільнотою. Про це він написав у Twitter.
"Російська пропаганда знову у ділі, намагається сфабрикувати історію про "брудну бомбу". Повторюю: Україна ніколи не мала, не має і не планує отримати "брудні бомби", – наголосив глава МЗС.
Кулеба нагадав, що коли минулого року Москва вперше рознесла у своїх та світових ЗМІ цей фейк, Україна надала повний доступ експертам МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів, які й розвінчали цю брехню.
Нижче – класичний приклад вкидання брехні через державний рупор РФ:
Минулої осені російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Україна "готує провокацію із "брудною бомбою". На Банковій назвали ці вкиди "прогнозованим абсурдом", а голова МО Резніков заявив, що "на злодії й шапка горить".
Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін відомий не лише профільною діяльністю, а й побудовою для російської аудиторії вигаданої реальності, в якій Польща з 2022 року вже ледь не анексує захід України, Вашингтон та колективний Захід замишляють недобре проти росіян, зокрема через "біолабораторії" та "генетичні дослідження" тощо.
- Раніше у червні Міноборони заявило, що якщо Росія заговорила про "брудну бомбу", це може бути реальною загрозою її застосування росіянами.
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