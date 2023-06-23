Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирішив вкотре нагадати іноземним союзникам та решті світу, що нові заяви російських окупантів про нібито наміри України створити радіологічну зброю – це вигадка для підриву її підтримки міжнародною спільнотою. Про це він написав у Twitter.

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"Російська пропаганда знову у ділі, намагається сфабрикувати історію про "брудну бомбу". Повторюю: Україна ніколи не мала, не має і не планує отримати "брудні бомби", – наголосив глава МЗС.

Кулеба нагадав, що коли минулого року Москва вперше рознесла у своїх та світових ЗМІ цей фейк, Україна надала повний доступ експертам МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів, які й розвінчали цю брехню.

Нижче – класичний приклад вкидання брехні через державний рупор РФ:

Минулої осені російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Україна "готує провокацію із "брудною бомбою". На Банковій назвали ці вкиди "прогнозованим абсурдом", а голова МО Резніков заявив, що "на злодії й шапка горить".

ДОВІДКА. "Брудною бомбою" називається звичайний (неядерний) вибуховий пристрій, який у разі вибуху викидає доданий до вибухівки радіоактивний матеріал. Вибух такого пристрою викликає локальне чи масштабне радіоактивне зараження місцевості.

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін відомий не лише профільною діяльністю, а й побудовою для російської аудиторії вигаданої реальності, в якій Польща з 2022 року вже ледь не анексує захід України, Вашингтон та колективний Захід замишляють недобре проти росіян, зокрема через "біолабораторії" та "генетичні дослідження" тощо.

Раніше у червні Міноборони заявило, що якщо Росія заговорила про "брудну бомбу", це може бути реальною загрозою її застосування росіянами.

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