Нарышкин через СМИ пугает россиян "грязной бомбой". Кулеба объяснил миру, что происходит
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба счел необходимым в очередной раз напомнить иностранным союзникам и остальной части мира, что новые заявления российских оккупантов о якобы намерениях Украины создать радиологическое оружие – это вымысел для подрыва ее поддержки международным сообществом. Об этом он написал в Twitter.
"Российская пропаганда снова в деле, пытается сфабриковать историю о "грязной бомбе". Повторяю: Украина никогда не имела, не имеет и не планирует заполучить "грязные бомбы", – подчеркнул глава МИД.
Кулеба напомнил, что когда в прошлом году Москва впервые разнесла по своим и мировым СМИ этот фейк, Украина предоставила полный доступ экспертам МАГАТЭ к своим ядерным объектам, которые и развенчали эту ложь.
Ниже – классический пример вброса лжи через государственный рупор РФ:
Прошлой осенью российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина "готовит провокацию с "грязной бомбой". На Банковой назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом", а глава МО Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин известен не только профильной деятельностью, но и построением для российской аудитории вымышленной реальности, в которой Польша с 2022 года уже едва ли не аннексирует запад Украины, Вашингтон и коллективный Запад замышляет недоброе против россиян, в том числе через "биолаборатории" и "генетические исследования", и так далее.
- Ранее в июне Минобороны заявило, что если Россия заговорила о "грязной бомбе", это может быть реальной угрозой ее применения россиянами.
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