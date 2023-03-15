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США: Россия создает наступательное биологическое оружие и лжет о "лабораториях в Украине"

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 09:11
США: Россия создает наступательное биологическое оружие и лжет о
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что Россия создает наступательное биологическое оружие и одновременно лжет о "биолабораториях в Украине". Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Кремль много лет распространяет вранье о биологическом оружии, чтобы вызвать недоверие к мирным учреждениям здравоохранения — это показывает дезинформационная кампания о "лабораториях биологического оружия в Украине", что стало одной из попыток оправдать большую войну. 
Он отметил, что РФ распространяет ложь о биологическом оружии через политиков, пропагандистские ресурсы, а также подконтрольных Москве "экспертов". 

"У России есть история обвинений других в том, что она делает сама, и ее недавнее заявление о биологическом оружии, связанное с Украиной, ничем не отличается", — сказал Прайс.

Дипломат подчеркнул, что США считают, что РФ продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия в нарушение своих обязательств по Конвенции о биологическом оружии.

Читайте также: Совбез ООН отклонил резолюцию РФ по "биолабораториям" в Украине. Поддержал только Китай

Дмитро Гриниченко
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война госдеп Нед Прайс пропаганда дезинформация Россия биологическое оружие
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