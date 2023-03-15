США: Россия создает наступательное биологическое оружие и лжет о "лабораториях в Украине"

В Государственном департаменте США заявили, что Россия создает наступательное биологическое оружие и одновременно лжет о "биолабораториях в Украине". Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, Кремль много лет распространяет вранье о биологическом оружии, чтобы вызвать недоверие к мирным учреждениям здравоохранения — это показывает дезинформационная кампания о "лабораториях биологического оружия в Украине", что стало одной из попыток оправдать большую войну.

Он отметил, что РФ распространяет ложь о биологическом оружии через политиков, пропагандистские ресурсы, а также подконтрольных Москве "экспертов".

"У России есть история обвинений других в том, что она делает сама, и ее недавнее заявление о биологическом оружии, связанное с Украиной, ничем не отличается", — сказал Прайс.

Дипломат подчеркнул, что США считают, что РФ продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия в нарушение своих обязательств по Конвенции о биологическом оружии.

Великобритании не нравится терпеть бред и теории заговора России, которыми она пытается засорить повестку дня Совбеза ООН, заявила британский представитель в ООН Барбара Вудворд.

26 октября 2022 года ничем не закончился созванный РФ Совбез ООН по якобы "грязной бомбе" Украины. Только сумасшедшие верят России, заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

28 октября в ООН официально заявили, что не имеют доказательств наличия биологического оружия в Украине или каких-либо программ по разработке подобного оружия. Посол США Линда Томас-Гринфилд охарактеризовала встречу как "колоссальную трату времени".

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Дмитро Гриниченко

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