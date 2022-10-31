"Грязная бомба". МАГАТЭ начало проверку на двух ядерных объектах в Украине – Гросси

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по просьбе Украины начали проверку на двух ядерных объектах. Их цель – проверить российские инсинуации о разработке так называемой "грязной бомбы", говорится на сайте МАГАТЭ.

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Первые выводы планируют подготовить к концу недели.

Оба объекта, на которые прибыли инспекторы, находятся под регулярным наблюдением со стороны МАГАТЭ.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что месяц назад МАГАТЭ было на одном из этих объектов и не нашло там ничего подозрительного.

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Андрій Водяний

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