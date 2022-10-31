"Грязная бомба". МАГАТЭ начало проверку на двух ядерных объектах в Украине – Гросси
31.10.2022, 22:11
Фото: пресс-служба Офиса президента
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по просьбе Украины начали проверку на двух ядерных объектах. Их цель – проверить российские инсинуации о разработке так называемой "грязной бомбы", говорится на сайте МАГАТЭ.
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Первые выводы планируют подготовить к концу недели.
Оба объекта, на которые прибыли инспекторы, находятся под регулярным наблюдением со стороны МАГАТЭ.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что месяц назад МАГАТЭ было на одном из этих объектов и не нашло там ничего подозрительного.
- 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы абсурдом, а министр обороны Алексей Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
- Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты разгоняют дезинформацию о "грязной бомбе", чтобы оправдать свои удары по критической инфраструктуре Украины.
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