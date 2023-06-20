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Нарышкин фантазирует о "грязной ядерной бомбе" в Украине. Минобороны: Могут сами применить

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 16:21
Нарышкин фантазирует о
Сергей Нарышкин (Фото: EPA)

В министерстве обороны заявили, что фейки Москвы о "грязной ядерной бомбе" в Украине говорят о желании РФ отвлечь внимание от поражений на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МО назвало заявления россиян о создании "грязных бомб" никчемными и отметило, что подобные высказывания звучали из Кремля осенью 2022 года, когда оккупанты были выбиты из Херсона. 

Ведомство подчеркнуло, что Кремль хочет отвлечь внимание от поражений на фронте и создать недоверие западных союзников к Украине. 

Там напомнили, что именно Россия захватывала Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции и использовала их для ядерного шантажа и в качестве военных баз. 

Также упоминается подрыв врагом Каховской гидроэлектростанции, который привел к экологической и гуманитарной катастрофе. 

"Если Россия говорит об опасности войны от кого-то, то она ее развязывает сама. Если Россия говорит о "грязной бомбе", то это может быть реальной угрозой ее применения россиянами", — сказано в сообщении.

Минобороны заявило, что оценивают все сценарии и риски вместе с другими ведомствами. 

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выдал пропагандистский фейк о том, что Украины якобы "могла вернуться к разработке "грязной ядерной бомбы".

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России, и это якобы было его "требование".
  • 17 июня Байден назвал абсолютно безответственным заявление Путина о том, что Россия разместила свое первое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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Дмитрий Гриниченко
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