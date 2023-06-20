Наришкін фантазує про "брудну ядерну бомбу" в Україні. Міноборони: Можуть самі застосувати

У міністерстві оборони заявили, що фейки Москви про "брудну ядерну бомбу" в Україні говорять про бажання РФ відвернути увагу від поразок на фронті. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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МО назвало заяви росіян про створення "брудних бомб" нікчемними та зазначило, що подібні висловлювання звучали з Кремля восени 2022 року, коли окупантів було вибито з Херсона.

Відомство підкреслило, що Кремль хоче відвернути увагу від поразок на фронті та створити недовіру західних союзників до України.

Там нагадали, що саме Росія захоплювала Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції та використовувала їх для ядерного шантажу та як військові бази.

Також згадується підрив ворогом Каховської гідроелектростанції, який спричинив екологічну та гуманітарну катастрофу.

"Якщо Росія говорить про небезпеку війни від когось, то вона її розв'язує сама. Якщо Росія говорить про "брудну бомбу", то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами", — йдеться у повідомленні.

Міноборони заявило, що оцінює усі сценарії та ризики разом з іншими відомствами.

Раніше глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін видав пропагандистський фейк про те, що Україна нібито "могла повернутися до розробки "брудної ядерної бомби".

25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії, і це нібито була її "вимога".

17 червня Байден назвав абсолютно безвідповідальною заяву Путіна про те, що Росія розмістила свою першу тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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