Військові "експерти" в Україні. ГУР: Якщо людина хайпує і посилається на інсайди — це шкодить

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що гучні заголовки від військових "експертів" шкодять Силам оборони та суспільству. Про це він повідомив в інтерв'ю на каналі ISLNDTV.

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За його словами, будь-який експертний коментар під час війни — це відповідальність.

"Експерти потрібні, ми живемо у вільному світі, людям потрібна аналітика та інформація. Аналітика — важка робота, відповідальним експертам потрібно вивчити великий масив інформації з відкритих джерел і зробити не просто цікаві, а й правильні висновки", — сказав Юсов.

Він зазначив, що якщо "експерт" починає спрощувати, посилатися на анонімні джерела, "інсайди", то це не йде на користь.

"Гучні заголовки для більшої кількості переглядів шкодять. Якщо це пов'язано із чутливою інформацією, переміщенням військ, номерами підрозділів, дислокацією, то це нікуди не годиться. Але в Україні є багато аналітиків, які відповідально ставляться до роботи", — резюмував розвідник.

17 травня 2023-го СБУ заявила, що встановила особи шести мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії 16 травня. Серед них була і блогерка Чернецька.

2 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт блогерку Чернецьку, яка публікувала відео роботи ППО.

Загалом, за даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 200 українців отримали підозри за знімання роботи ППО та інших військ.

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