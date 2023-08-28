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Военные "эксперты" в Украине. ГУР: Если человек хайпует и ссылается на инсайды — это вред

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 10:42
Военные
Андрей Юсов (Фото: скриншот с видео)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что громкие заголовки от военных "экспертов" вредят Силам обороны и обществу. Об этом он сообщил в интервью на канале ISLNDTV.

По его словам, любой экспертный комментарий во время войны — это ответственность. 

"Эксперты нужны, мы живем в свободном мире, людям нужна аналитика и информация. Аналитика — тяжелая работа, ответственным экспертам нужно изучить большой массив информации из открытых источников и сделать не просто интересные, но и правильные выводы", — сказал Юсов.

Он отметил, что если "эксперт" начинает упрощать, ссылаться на анонимные источники, "инсайды", то это не идет на пользу. 

"Громкие заголовки для большего количества просмотров вредят. Если это связано с чувствительной информацией, перемещением войск, номерами подразделений, дислокацией, то это никуда не годится. Но в Украине есть много аналитиков, которые ответственно относятся к работе", — резюмировал разведчик.

  • 17 мая 2023 года СБУ заявила, что установила лица шести жителей Киева, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России 16 мая. Среди них была и блогер Чернецкая.
  • 2 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест блогера Чернецкую, публиковавшую видео работы ПВО.
  • В общей сложности, по данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ более 200 украинцев получили подозрения за съемку работы ПВО и других войск.

Читайте также: Веб-камеры сливают работу ПВО. Воздушные силы: Надо координироваться с городскими властями

Дмитрий Гриниченко
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