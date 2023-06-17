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Повітряні сили знищили на півдні два російських дрони

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17.06.2023, 20:30
Повітряні сили знищили на півдні два російських дрони - Фото
Фото - Повітряне командування Південь
У Херсонській області українські захисники знищили два російських безпілотники. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
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Сьогодні, 17 червня, на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено розвідувальний БПЛА "Орлан-10" та ударний БПЛА "Ланцет".
Сьогодні вдень у Київській області було зафіксовано рух безпілотника, українська ППО працювала по об'єкту, але про результати не повідомлялося.
  • За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 червня, від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили 3363 російських безпілотники.
Оксана Житнюк
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