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Воздушные силы уничтожили на юге два российских дрона

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 20:30
Воздушные силы уничтожили на юге два российских дрона - Фото
Фото - Воздушное командование Юг
В Херсонской области украинские защитники уничтожили два российских беспилотника. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
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Сегодня, 17 июня, в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены разведывательный БПЛА "Орлан-10" и ударный БПЛА "Ланцет".
Сегодня днем в Киевской области было зафиксировано движение беспилотника, украинская ПВО работала по объекту, но о результатах не сообщалось. 
Оксана Житнюк
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войнапводронБПЛАХерсонская область
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