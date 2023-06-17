Воздушные силы уничтожили на юге два российских дрона
17.06.2023, 20:30
Фото - Воздушное командование Юг
В Херсонской области украинские защитники уничтожили два российских беспилотника. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
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Сегодня, 17 июня, в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены разведывательный БПЛА "Орлан-10" и ударный БПЛА "Ланцет".
Сегодня днем в Киевской области было зафиксировано движение беспилотника, украинская ПВО работала по объекту, но о результатах не сообщалось.
- По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 июня, с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны уничтожили 3363 российских беспилотника.
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