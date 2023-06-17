Потери России. Уничтожены 670 оккупантов, 22 артсистемы, 12 танков и вертолет

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 670 оккупантов, сожгли 22 артиллерийских системы, 12 танков и вертолет. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ утром 17 июня.

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Общие боевые потери россиян по состоянию на 17 июня ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 219 170 (+670);

‒ танков ‒ 3977 (+12);

‒ боевых бронированных машин ‒ 7706 (+33);

‒ артиллерийских систем ‒ 3834 (+22);

‒ РСЗО ‒ 609 (+3);

‒ средств ПВО ‒ 364;

‒ самолетов ‒ 314;

‒ вертолетов ‒ 302 (+1);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3363 (+7);

‒ крылатых ракет ‒ 1211 (+12);

‒ кораблей/катеров ‒ 18;

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6557 (+38);

‒ специальной техники ‒ 520 (+1).

В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.

Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

За минувшие сутки российские оккупанты пытались атаковать на трех участках на Донбассе.

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