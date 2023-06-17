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Потери России. Уничтожены 670 оккупантов, 22 артсистемы, 12 танков и вертолет

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 08:29
Потери России. Уничтожены 670 оккупантов, 22 артсистемы, 12 танков и вертолет - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 670 оккупантов, сожгли 22 артиллерийских системы, 12 танков и вертолет. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ утром 17 июня.

Общие боевые потери россиян по состоянию на 17 июня ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 219 170 (+670);

‒ танков ‒ 3977 (+12);

‒ боевых бронированных машин ‒ 7706 (+33);

 ‒ артиллерийских систем ‒ 3834 (+22);

 ‒ РСЗО ‒ 609 (+3);

 ‒ средств ПВО ‒ 364;

 ‒ самолетов ‒ 314;

 ‒ вертолетов ‒ 302 (+1);

 ‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3363 (+7);

 ‒ крылатых ракет ‒ 1211 (+12);

 ‒ кораблей/катеров ‒ 18;

 ‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6557 (+38);

 ‒ специальной техники ‒ 520 (+1).

  • В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.
  • Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.
  • За минувшие сутки российские оккупанты пытались атаковать на трех участках на Донбассе. 

Читайте также: ВСУ продвигаются и закрепляются на юге, не потеряли ни одной позиции на востоке – Маляр

Наталья Медведева
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