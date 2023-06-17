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Втрати Росії. Знищено 670 окупантів, 22 артсистеми, 12 танків та гелікоптер

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 08:29
Втрати Росії. Знищено 670 окупантів, 22 артсистеми, 12 танків та гелікоптер - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України минулої доби знищили 670 окупантів, спалили 22 артилерійські системи, 12 танків та гелікоптер. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 17 червня.

Загальні бойові втрати росіян станом на 17 червня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 219 170 (+670);

‒ танків ‒ 3977 (+12);

‒ бойових броньованих машин ‒ 7706 (+33);

‒ артилерійських систем ‒ 3834 (+22);

‒ РСЗВ ‒ 609 (+3);

‒ засобів ППО ‒ 364;

‒ літаків ‒ 314;

‒ гелікоптерів ‒ 302 (+1);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3363 (+7);

‒ крилатих ракет ‒ 1211 (+12);

‒ кораблів/катерів ‒ 18;

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6557 (+38);

‒ спеціальної техніки ‒ 520 (+1).

  • Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямах, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.
  • Сирський повідомив, що керівництво ВСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
  • Минулої доби російські окупанти намагалися атакувати на трьох ділянках на Донбасі.

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Наталія Медведєва
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