Втрати Росії. Знищено 670 окупантів, 22 артсистеми, 12 танків та гелікоптер

Сили оборони України минулої доби знищили 670 окупантів, спалили 22 артилерійські системи, 12 танків та гелікоптер. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 17 червня.

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Загальні бойові втрати росіян станом на 17 червня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 219 170 (+670);

‒ танків ‒ 3977 (+12);

‒ бойових броньованих машин ‒ 7706 (+33);

‒ артилерійських систем ‒ 3834 (+22);

‒ РСЗВ ‒ 609 (+3);

‒ засобів ППО ‒ 364;

‒ літаків ‒ 314;

‒ гелікоптерів ‒ 302 (+1);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3363 (+7);

‒ крилатих ракет ‒ 1211 (+12);

‒ кораблів/катерів ‒ 18;

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6557 (+38);

‒ спеціальної техніки ‒ 520 (+1).

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямах, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.

Сирський повідомив, що керівництво ВСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

Минулої доби російські окупанти намагалися атакувати на трьох ділянках на Донбасі.

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