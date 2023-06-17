Втрати Росії. Знищено 670 окупантів, 22 артсистеми, 12 танків та гелікоптер
Сили оборони України минулої доби знищили 670 окупантів, спалили 22 артилерійські системи, 12 танків та гелікоптер. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 17 червня.
Загальні бойові втрати росіян станом на 17 червня орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 219 170 (+670);
‒ танків ‒ 3977 (+12);
‒ бойових броньованих машин ‒ 7706 (+33);
‒ артилерійських систем ‒ 3834 (+22);
‒ РСЗВ ‒ 609 (+3);
‒ засобів ППО ‒ 364;
‒ літаків ‒ 314;
‒ гелікоптерів ‒ 302 (+1);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3363 (+7);
‒ крилатих ракет ‒ 1211 (+12);
‒ кораблів/катерів ‒ 18;
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6557 (+38);
‒ спеціальної техніки ‒ 520 (+1).
- Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямах, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.
- Сирський повідомив, що керівництво ВСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
- Минулої доби російські окупанти намагалися атакувати на трьох ділянках на Донбасі.
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