Генштаб: Окупанти безуспішно намагалися атакувати на трьох ділянках на Донбасі – карта

Минулої доби російські окупанти намагалися атакувати на трьох ділянках на Донбасі. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ вранці 17 червня.

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Як зазначається, росіяни зосереджували основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки.

На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили всі атаки ворога в районі міста Мар'їнка.

На Шахтарському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби та ще два важливі об'єкти противника.

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.

Сирський повідомив, що керівництво ВСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

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