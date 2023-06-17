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Генштаб: Оккупанты безуспешно пытались атаковать на трех участках на Донбассе – карта

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 06:50
Генштаб: Оккупанты безуспешно пытались атаковать на трех участках на Донбассе – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты пытались атаковать на трех участках на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром 17 июня.

Как отмечается, россияне сосредотачивали основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки.

Генштаб: Оккупанты безуспешно пытались атаковать на трех участках на Донбассе – карта

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили все атаки врага в районе города Марьинка.

Генштаб: Оккупанты безуспешно пытались атаковать на трех участках на Донбассе – карта

На Шахтерском направлении россияне проводили наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имели.

Генштаб: Оккупанты безуспешно пытались атаковать на трех участках на Донбассе – карта

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы и еще два важных объекта противника.

  • В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.
  • Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

Читайте также: ВСУ продвигаются и закрепляются на юге, не потеряли ни одной позиции на востоке – Маляр

Наталья Медведева
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