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ЗСУ: Є просування на Мелітопольському напрямку, взяті панівні висоти у Старомайорському

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 15:53
ЗСУ: Є просування на Мелітопольському напрямку, взяті панівні висоти у Старомайорському - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook

На Мелітопольському напрямку є просування Сил оборони на відстань близько 1 км, а на Бердянському напрямку українські військові зайняли панівні висоти в Старомайорському, завдяки чому домінують над противником. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

"Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин більше одного кілометра вздовж лінії фронту", – сказав Шершень.

За його словами, РФ зосереджує основні зусилля на тому, щоб утримати ротні опорні пункти і не допустити подальшого просування Сил оборони.

Він наголосив, що на напрямку Велика Новосілка – Урожайне (Бердянський напрямок) зараз "гаряче", росіяни застосовують там безпілотники, зокрема "Ланцети". За його словами, на вісі Велика Новосілка – Старомайорське українські підрозділи мають "великий об’єм роботи" щодо наступальних дій, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Шершень наголосив, що Старомайорське – це населений пункт, який височіє над пересіченою місцевістю і є важливою панівною точкою для вогневого контролю. Російські окупанти стягнули сюди резерви, але програють вогневий контроль.

"Наші ударні підрозділи тут домінують", – додав він.

Старомайорське на карті:

ЗСУ: Є просування на Мелітопольському напрямку, взяті панівні висоти у Старомайорському

  • 13 липня у Міноборони повідомили, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція українських сил. На напрямках Новоданилівка – Балка Широка, Мала Токмачка – Новопокровка ЗСУ мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.
  • Дивіться відео, як відбувається просування Сил оборони на Запорізькому напрямку.

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Оксана Житнюк
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війнамелітопольконтрнаступВалерій Шершень
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