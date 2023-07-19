ВСУ: Есть продвижение на Мелитопольском направлении, взяты высоты в Старомайорском

На Мелитопольском направлении есть продвижение Сил обороны на расстояние около 1 км, а на Бердянском направлении украинские военные заняли господствующие высоты в Старомайорском, благодаря чему доминируют над противником. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

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"Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей более одного километра вдоль линии фронта", – сказал Шершень.

По его словам, РФ сосредотачивает основные усилия на том, чтобы удержать опорные ротные пункты и не допустить дальнейшего продвижения Сил обороны.

Он отметил, что на направлении Большая Новоселка – Урожайное (Бердянское направление) сейчас "горячо", россияне применяют там беспилотники, в том числе "Ланцеты". По его словам, на оси Большая Новоселка – Старомайорское у украинских подразделений есть "большой объем работы" в наступательных действиях, они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение и ведут контрбатарейную борьбу.

Шершень подчеркнул, что Старомайорское – это населенный пункт, возвышающийся над пересеченной местностью и являющийся важной господствующей точкой для огневого контроля. Российские оккупанты стянули сюда резервы, но проигрывают огневой контроль.

"Наши ударные подразделения здесь доминируют", – добавил он.

Старомайорское на карте:

13 июля в Минобороны сообщили, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция украинских сил. На направлениях Новоданиловка – Балка Широкая, Малая Токмачка – Новопокровка ВСУ имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Смотрите видео, как происходит продвижение сил обороны на Запорожском направлении.

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