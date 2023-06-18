ЗСУ рахують "Алігаторів": підтверджено знищення ще одного Ка-52 окупантів
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що збито ще один російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор".
У Повітряних силах повідомили, що "побратими із ППО Сухопутних військ ЗС України приземлили ще один "Алігатор" – ударний гелікоптер рашистів Ка-52".
В останні дні повідомлення про збиті Ка-52 надходять регулярно.
12 червня, за даними Генштабу, був також збитий Ка-52, який став 300-м знищеним в Україні гелікоптером РФ.
Сьогодні командування ПС повідомило, що 17 червня та вночі 18 червня було знищено два Ка-52 та 12 безпілотників.
На думку радника голови міноборони Олексія Копитько, окупанти намагаються компенсувати ударними гелікоптерами втрати артилерії та систем ППО. "Якщо втрати гелікоптерів продовжаться, значить, у росіян дійсно чутливі і непоправні втрати в артилерії. А кожен збитий гелікоптер – це дуже боляче, тому що втрата також непоправна", – вважає він.
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