ЗСУ рахують "Алігаторів": підтверджено знищення ще одного Ка-52 окупантів

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що збито ще один російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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У Повітряних силах повідомили, що "побратими із ППО Сухопутних військ ЗС України приземлили ще один "Алігатор" – ударний гелікоптер рашистів Ка-52".

В останні дні повідомлення про збиті Ка-52 надходять регулярно.

12 червня, за даними Генштабу, був також збитий Ка-52, який став 300-м знищеним в Україні гелікоптером РФ.

Сьогодні командування ПС повідомило, що 17 червня та вночі 18 червня було знищено два Ка-52 та 12 безпілотників.

На думку радника голови міноборони Олексія Копитько, окупанти намагаються компенсувати ударними гелікоптерами втрати артилерії та систем ППО. "Якщо втрати гелікоптерів продовжаться, значить, у росіян дійсно чутливі і непоправні втрати в артилерії. А кожен збитий гелікоптер – це дуже боляче, тому що втрата також непоправна", – вважає він.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "літаючим танком".

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