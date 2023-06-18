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ЗСУ рахують "Алігаторів": підтверджено знищення ще одного Ка-52 окупантів

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 22:29
ЗСУ рахують
Вертолет КА-52 "Аллигатор" (Фото - Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin)

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що збито ще один російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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У Повітряних силах повідомили, що "побратими із ППО Сухопутних військ ЗС України приземлили ще один "Алігатор" – ударний гелікоптер рашистів Ка-52".

Инфографика – ВС ВСУ

В останні дні повідомлення про збиті Ка-52 надходять регулярно.

12 червня, за даними Генштабу, був також збитий Ка-52, який став 300-м знищеним в Україні гелікоптером РФ.

Сьогодні командування ПС повідомило, що 17 червня та вночі 18 червня було знищено два Ка-52 та 12 безпілотників.

На думку радника голови міноборони Олексія Копитько, окупанти намагаються компенсувати ударними гелікоптерами втрати артилерії та систем ППО. "Якщо втрати гелікоптерів продовжаться, значить, у росіян дійсно чутливі і непоправні втрати в артилерії. А кожен збитий гелікоптер – це дуже боляче, тому що втрата також непоправна", – вважає він.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "літаючим танком".

Дивіться також: "Едельвейси" показали відео зі збитим Ка-52 росіян: за ним вилетів ще один "смертник"

Сергій Бережний
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