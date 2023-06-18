UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ считают "Аллигаторов": подтверждено уничтожение еще одного Ка-52 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 22:29
ВСУ считают
Вертолет КА-52 "Аллигатор" (Фото - Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin)

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что сбит еще один российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В Воздушных силах сообщили, что "побратимы из ПВО Сухопутных войск ВС Украины приземлили еще один "Аллигатор" – ударный вертолет рашистов Ка-52".

Инфографика – ВС ВСУ

В последние дни сообщения о сбитых Ка-52 поступают регулярно. 

12 июня, по данным Генштаба, был также сбит Ка-52, который стал 300-м уничтоженным в Украине вертолетом РФ.  

Сегодня командование ПС сообщило, что 17 июня и ночью 18 июня были уничтожены два Ка-52 и 12 беспилотников.

По мнению советника главы минобороны Алексея Копытько, оккупанты пытаются компенсировать ударными вертолетами потери артиллерии и систем ПВО.  "Если потери вертолётов продолжатся, значит, у россиян действительно чувствительные и невосполнимые потери в артиллерии. А каждый сбитый вертолёт – это очень больно, потому что потеря также невосполнимая", – считает он.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

Смотрите также: "Эдельвейсы" показали видео со сбитым Ка-52 россиян: за ним вылетел еще один "смертник"

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вертолеталлигаторвоздушные силыка-52потери России
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 