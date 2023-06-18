ВСУ считают "Аллигаторов": подтверждено уничтожение еще одного Ка-52 оккупантов

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что сбит еще один российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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В Воздушных силах сообщили, что "побратимы из ПВО Сухопутных войск ВС Украины приземлили еще один "Аллигатор" – ударный вертолет рашистов Ка-52".

В последние дни сообщения о сбитых Ка-52 поступают регулярно.

12 июня, по данным Генштаба, был также сбит Ка-52, который стал 300-м уничтоженным в Украине вертолетом РФ.

Сегодня командование ПС сообщило, что 17 июня и ночью 18 июня были уничтожены два Ка-52 и 12 беспилотников.

По мнению советника главы минобороны Алексея Копытько, оккупанты пытаются компенсировать ударными вертолетами потери артиллерии и систем ПВО. "Если потери вертолётов продолжатся, значит, у россиян действительно чувствительные и невосполнимые потери в артиллерии. А каждый сбитый вертолёт – это очень больно, потому что потеря также невосполнимая", – считает он.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

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