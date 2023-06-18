ВСУ считают "Аллигаторов": подтверждено уничтожение еще одного Ка-52 оккупантов
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что сбит еще один российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
В Воздушных силах сообщили, что "побратимы из ПВО Сухопутных войск ВС Украины приземлили еще один "Аллигатор" – ударный вертолет рашистов Ка-52".
В последние дни сообщения о сбитых Ка-52 поступают регулярно.
12 июня, по данным Генштаба, был также сбит Ка-52, который стал 300-м уничтоженным в Украине вертолетом РФ.
Сегодня командование ПС сообщило, что 17 июня и ночью 18 июня были уничтожены два Ка-52 и 12 беспилотников.
По мнению советника главы минобороны Алексея Копытько, оккупанты пытаются компенсировать ударными вертолетами потери артиллерии и систем ПВО. "Если потери вертолётов продолжатся, значит, у россиян действительно чувствительные и невосполнимые потери в артиллерии. А каждый сбитый вертолёт – это очень больно, потому что потеря также невосполнимая", – считает он.
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