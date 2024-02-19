Вучич думає, що смерть Навального може погано вплинути на відносини між Сербією та Росією
Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального може негативно вплинути на відносини між Сербією і Росією. Про це в інтерв'ю Prva повідомив сербський президент Александар Вучич.

Він заявив, що був "нажаханий" новиною про смерть Навального, додавши, що нині ставлення Сербії до Росії слід розглядати в контексті розвитку ситуації в Україні та результатів президентських виборів у США.

Водночас сербський лідер поки що не вважає за потрібне запроваджувати проти Росії санкції за її вторгнення в Україну. Сербія залишається єдиною європейською країною, яка ще не зробила цього.

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