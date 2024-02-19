Вучич думає, що смерть Навального може погано вплинути на відносини між Сербією та Росією

На думку сербського президента, відносини з РФ слід розглядати в контексті російсько-української війни

Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального може негативно вплинути на відносини між Сербією і Росією. Про це в інтерв'ю Prva повідомив сербський президент Александар Вучич.

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Він заявив, що був "нажаханий" новиною про смерть Навального, додавши, що нині ставлення Сербії до Росії слід розглядати в контексті розвитку ситуації в Україні та результатів президентських виборів у США.

Водночас сербський лідер поки що не вважає за потрібне запроваджувати проти Росії санкції за її вторгнення в Україну. Сербія залишається єдиною європейською країною, яка ще не зробила цього.

У липні 2022 року Вучич заявив, що "пекло чекає на всіх", якщо Захід не прийме вимоги лідера російських окупантів Володимира Путіна.

На думку Вучича, ордер на арешт Путіна "лише продовжить війну".

22 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський зустрівся з Вучичем на полях саміту "Україна – Балкани в Афінах" та оцінив їх розмову як "хорошу".

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