Вучич думає, що смерть Навального може погано вплинути на відносини між Сербією та Росією
Смерть російського опозиціонера Олексія Навального може негативно вплинути на відносини між Сербією і Росією. Про це в інтерв'ю Prva повідомив сербський президент Александар Вучич.
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Він заявив, що був "нажаханий" новиною про смерть Навального, додавши, що нині ставлення Сербії до Росії слід розглядати в контексті розвитку ситуації в Україні та результатів президентських виборів у США.
Водночас сербський лідер поки що не вважає за потрібне запроваджувати проти Росії санкції за її вторгнення в Україну. Сербія залишається єдиною європейською країною, яка ще не зробила цього.
- У липні 2022 року Вучич заявив, що "пекло чекає на всіх", якщо Захід не прийме вимоги лідера російських окупантів Володимира Путіна.
- На думку Вучича, ордер на арешт Путіна "лише продовжить війну".
- 22 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський зустрівся з Вучичем на полях саміту "Україна – Балкани в Афінах" та оцінив їх розмову як "хорошу".
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