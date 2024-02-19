Вучич: Смерть Навального может плохо повлиять на отношения между Сербией и Россией

Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального может оказать негативное влияние на отношения между Сербией и Россией. Об этом в интервью Prva сообщил сербский президент Александар Вучич.

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Он заявил, что был "в ужасе" от новости о смерти Навального, добавив, что сейчас отношение Сербии к России следует рассматривать в контексте развития ситуации в Украине и результатов президентских выборов в США.

В то же время, сербский лидер пока не считает нужным вводить против России санкции за ее вторжение в Украину. Сербия остается единственной европейской страной, еще не сделавшей этого.

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