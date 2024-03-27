Вучич опублікував загадковий допис. Він про "загрозу національній безпеці" Сербії

Сербський лідер пообіцяв ознайомити свій народ "зі всіма викликами" та заявив, що "потрібно готуватися до важких днів"

Александар Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербії Александар Вучич опублікував в Instagram допис, в якому заявив про деякі новини, які отримав, вірогідно, від розвідки. Вони, за його словами, стосуються "загрози національній безпеці" країни.

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"Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин. Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської", – йдеться у дописі.

Сербський лідер пообіцяв ознайомити свій народ "зі всіма викликами" та заявив, що "потрібно готуватися до важких днів".

"Буде важко, як ніколи важко. Ми боротимемося. Сербія переможе", – резюмував Вучич.

Нещодавно сербський президент заявив, що Сербія може вийти з Ради Європи. За його словами, у разі ухвалення заявки Косово на вступ до організації це означатиме фактично вигнання Сербії.

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19 березня Косово оголосило про другий пакет допомоги для українських військ.

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