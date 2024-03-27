Вучич опублікував загадковий допис. Він про "загрозу національній безпеці" Сербії
Президент Сербії Александар Вучич опублікував в Instagram допис, в якому заявив про деякі новини, які отримав, вірогідно, від розвідки. Вони, за його словами, стосуються "загрози національній безпеці" країни.
"Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин. Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської", – йдеться у дописі.
Сербський лідер пообіцяв ознайомити свій народ "зі всіма викликами" та заявив, що "потрібно готуватися до важких днів".
"Буде важко, як ніколи важко. Ми боротимемося. Сербія переможе", – резюмував Вучич.
Нещодавно сербський президент заявив, що Сербія може вийти з Ради Європи. За його словами, у разі ухвалення заявки Косово на вступ до організації це означатиме фактично вигнання Сербії.
- 19 березня Косово оголосило про другий пакет допомоги для українських військ.
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