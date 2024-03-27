Вучич опубликовал загадочное сообщение. Он об "угрозе национальной безопасности" Сербии
Президент Сербии Александар Вучич опубликовал в Instagram сообщение, в котором заявил о некоторых новостях, полученных, вероятно, от разведки. Они, по его словам, касаются "угроз национальной безопасности" страны.
"Сейчас сложно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов. Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской", – говорится в сообщении.
Сербский лидер пообещал ознакомить свой народ "со всеми вызовами" и заявил, что "нужно готовиться к трудным дням".
"Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит", – резюмировал Вучич.
Недавно сербский президент заявил, что Сербия может выйти из Совета Европы. По его словам, в случае принятия заявки Косово на вступление в организацию это будет означать фактически изгнание Сербии.
- 19 марта Косово объявило о втором пакете помощи для украинских войск.
Читайте также: Учитель думает, что смерть Навального может плохо повлиять на отношения между Сербией и Россией