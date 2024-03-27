Вучич опубликовал загадочное сообщение. Он об "угрозе национальной безопасности" Сербии

Сербский лидер пообещал ознакомить свой народ "со всеми вызовами" и заявил, что "нужно готовиться к трудным дням"

Александар Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербии Александар Вучич опубликовал в Instagram сообщение, в котором заявил о некоторых новостях, полученных, вероятно, от разведки. Они, по его словам, касаются "угроз национальной безопасности" страны.

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"Сейчас сложно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов. Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской", – говорится в сообщении.

Сербский лидер пообещал ознакомить свой народ "со всеми вызовами" и заявил, что "нужно готовиться к трудным дням".

"Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит", – резюмировал Вучич.

Недавно сербский президент заявил, что Сербия может выйти из Совета Европы. По его словам, в случае принятия заявки Косово на вступление в организацию это будет означать фактически изгнание Сербии.

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19 марта Косово объявило о втором пакете помощи для украинских войск.

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