Косово объявило о втором пакете помощи для украинских войск

Глава Минобороны Косово Мачедонси заявил, что помощь из первого пакета будет доставлена в Украину на следующей неделе

Фото: Аккаунт министра обороны Косово в X

Косово предоставит Украине второй пакет военной помощи. Об этом министр обороны государства Эюп Мачедонси сообщил в Twitter (X).

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По его словам, Косово будет продолжать поддерживать Украину в ее "героической войне" против российской агрессии.

Министр заявил, что сегодня на встрече в формате "Рамштайн" он объявил о втором пакете военной помощи Украине, который будет включать в себя снаряды к минометам.

Как отметил Мачедонси, первый пакет помощи, в который вошли грузовики, тактические и бронированные автомобили, будет доставлен в Украину на следующей неделе.

19 марта в Германии прошло 20-е заседание в формате "Рамштайн". Открывая его, Остин заявил, что США ищут варианты бесперебойной помощи Украине. Шеф Пентагона заверил, что союзники не допустят поражения Украины в войне.

Во время пресс-конференции в рамках заседания министр обороны Германии Писториус анонсировал пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро.

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