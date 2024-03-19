Косово оголосило про другий пакет допомоги для українських військ

Глава Міноборони Косова Мачедонсі заявив, що допомога з першого пакета буде доставлена в Україну наступного тижня

Фото: Акаунт міністра оборони Косова в X

Косово надасть Україні другий пакет військової допомоги. Про це міністр оборони держави Еюп Мачедонсі повідомив у Twitter (X).

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За його словами, Косово продовжуватиме підтримувати Україну у її "героїчній війні" проти російської агресії.

Міністр заявив, що сьогодні на зустрічі у форматі "Рамштайн" він оголосив про другий пакет військової допомоги Україні, який включатиме снаряди для мінометів.

Як зазначив Мачедонсі, перший пакет допомоги, до якого увійшли вантажівки, тактичні та броньовані автомобілі, буде доставлений до України наступного тижня.

19 березня у Німеччині відбулося 20-е засідання у форматі "Рамштайн". Відкриваючи його, Остін заявив, що США шукають варіанти безперебійної допомоги Україні. Шеф Пентагону запевнив, що союзники не допустять поразки України у війні.

Під час пресконференції в межах засідання міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував пакет військової допомоги для України на 500 млн євро.

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