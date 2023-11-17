Вуличні збори "на ЗСУ". Відео сутички ветерана та "волонтерів", поліція змушена була реагувати

Поліція відкрила кримінальне провадження про шахрайство після того, як 16 листопада увечері ветеран поширив відео свого конфлікту в Києві з вуличними "волонтерами", які збирали гроші нібито на потреби українських військових. Про це стало відомо з допису в Х цього військовослужбовця, Олега Симороза, та матеріалу пресслужби Національної поліції.

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Він розповів, що в столиці на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" невідомі чоловіки у військовій формі від якогось фонду "Врятуй рідну країну" "канючили донати на ЗСУ у скриньку". Він назвав їх "шахраями" і вказав, що організацію очолює киянин Микола Осаула.

Між сторонами виникла суперечка, під час якої з'ясувалося, пише Симороз, що "волонтери" в однострої не служили "й не мають морального права вдягати мультикам".

Також, за його словами, ці люди працюють на вулиці "за зарплату, яку виплачує фонд із грошей, що люди донатять на ЗСУ".

"Ну і враховуючи, що це готівка, то обліковувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки", – додав ветеран.

Як зазначив Симороз, на місце конфлікту пізніше підтягнулися "тітушки" та "рішали", сам Осаула, а також поліція.

Правоохоронці написали у пресрелізі, що "врегулювали конфлікт" та забрали до відділку п’ятьох представників "благодійного фонду".

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Передаю окремий привіт Оболонському управлінню поліції та відповідальному керівнику, який від них приїхав. Кажуть, що кришування шахраїв може вилізти боком, подейкують, що через брудні гроші та зв?язки можна навіть сісти, і добре якщо в тюрму. Так мова не про всіх, деякі… pic.twitter.com/PfLBsbJ5nZ — Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) November 16, 2023

Наразі відкрито провадження за статтею про шахрайство. Поліція запевнила, що "перевіряють усіх представників фонду та документацію".

На "волонтерів" цього фонду не вперше звертають увагу небайдужі громадяни. У червні 2023 року до поліції щодо їхньої діяльності звернувся директор департаменту сталого розвитку та внутрішніх комунікацій Укрзалізниці Ігор Котелянець. За його словами, він почув від правоохоронців, що "їх вже перевіряли й у волонтерів є всі ліцензії".

Тоді ж журналісти Військового кур’єра з’ясували, що ЗСУ від цього фонду допомогу нібито не отримували, а кожен "волонтер" отримує 800-1000 гривень на день.

11 серпня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру директору підрядної організації, яка постачала військову форму ЗСУ на суму понад 35 млн грн. Його звинувачують у тому, що форма виявилася неякісною та непридатною до використання.

18 серпня СБУ викрила корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії артилерійських мін для військових.

13 листопада повідомлялося, що від початку осені нових кримінальних проваджень про шахрайство поменшало на 17%.

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